El importante mensaje con el que Natalia Sánchez ha revelado el sexo del bebé que espera

Natalia Sánchez se convertirá en unos meses en mamá primeriza. Un papel que va a compartir con su pareja, el también actor Marc Clotet, con el que lleva saliendo muchos años.

Hace un par de semanas, compartían juntos la feliz noticia de que pronto se convertirán en padres. Ahora, unos días después, ha sido la intérprete quien ha querido compartir con sus followers el sexo de su futuro hijo en su última publicación de Instagram donde posa de lo más feliz acariciando su incipiente tripita.

Natalia ha querido acompañar la fotografía con una reflexión de lo más emotiva donde expresa de manera muy clara su mayor deseo para el bebé que espera. Para ella lo más importante es que su bebé viva con libertad y así lo ha relatado en el texto que ha escrito y que ha conseguido muchísimos comentarios alabando estas bonitas palabras.

"Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos. Así que solo deseo, con todo mi corazón, que mi niña juegue, vista y viva con libertad", ha escrito la madrileña anunciando que lo que está esperando es una niña, su primera hija que llega para culminar la felicidad que comparte con Clotet, un feliz papá que estos días está en Estados Unidos grabando la serie mexicana en la que participa.