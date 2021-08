La importante decisión que ha tomado Miguel Bosé antes de la publicación de su biografía

Desde que comenzó la crisis del COVID-19, Miguel Bosé ha estado en el centro del foco mediático debido a sus controvertidas declaraciones negacionistas del Coronavirus y su discurso antimascarillas, pasando por sus problemas con Hacienda, la cancelación de su gira por nuestro país y por supuesto la viral entrevista que tuvo con Jordi Évole.

Durante todo este tiempo, ha utilizado las redes sociales como canal para transmitir todos sus mensajes, pero parece que eso se ha acabado, al menos por el momento. Después de tanta polémica, Miguel Bosé emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram anunciando que se tomaba un descanso de las redes sociales para "seguir trabajando en ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz".

Pero desde luego, este retiro mediático no será para siempre, y deja claro que la vuelta será más pronto que tarde: "Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía", y como no podía ser de otra forma, Miguel Bosé advierte que su descanso en las redes sociales puede que no signifique el cese de los escándalos… "Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. Gracias por todo y hasta la vista". Para no dar pie a un debate, el cantante ha restringido los comentarios en la publicación.

¿Será otra estrategia de márketing?

Todo esto lo anuncia a tan solo pocos meses del lanzamiento de su autobiografía, lo cual podría ser una estrategia para calmar las aguas entorno a su persona, o quizás, para aumentar el morbo sobre su libro.

De todas formas, esta no es la primera vez que el cantante decide abandonar las redes sociales. Ya en septiembre del año pasado denunció que las redes "coartaban su libertad de expresión", y tras un tiempo desaparecido, volvió a la carga con sus polémicas declaraciones.

