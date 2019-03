El imperio de Cristina Pedroche

¡Cristina Pedroche está imparable! La presentadora de 'Dentro de' y colaboradora de 'Zapeando' se ha convertido en portada de Vanity Fair.

Un amplio reportaje en el que Pedroche habla sobre cómo fueron sus comienzos en el mundo de la televisión. Años después, su rostro se ha convertido en uno de los más cotizados en tele y son muchas las firmas que se rifan a la presentadora.

Confiesa que actualmente recibe al día "cinco o seis ofertas de trabajo. A veces, más. Rechazo muchas, porque cuando dices que no llegas más lejos".

Y no solo eso, sino que además Pedroche se ha convertido en una de las famosas más activas en redes sociales. Según publica Vanity Fair, la presentadora se encuentra entre las cinco españolas famosas con más repercusión en redes. Expertos del magazine aseguran que en estos momentos podría estar cobrando unos 5.000 euros por tuit o por publicar una imagen en su Instagram.

"Claro que cobro, y el que dice que no es porque no ha recibido una buena oferta. Pero no acepto nada que no sea 100% Pedroche. No vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas", confiesa Pedroche.