El impactante mensaje que Raquel del Rosario ha compartido con sus seguidores

Raquel del Rosario tiene una vida completamente diferente a la que dejó hace siete años en España. La canaria se mudó hasta Los Ángeles y allí ha estado viviendo junto a su marido, Pedro Castro, y sus dos hijos Leo y Mael.

Hace unas semanas su marido, con quien lleva más de diez años, quiso compartir una reflexión en sus redes sociales, la cual no pasó desapercibida para nadie, pues se trataba de una íntima confesión por la que su matrimonio sigue unido.

Después de esta reflexión que dejó a más de uno sin palabras, ya que no siempre las cosas son como parecen, Raquel ha querido aprovechar para abrirse en canal y contar cómo se encuentra: "Hace algo más de un mes le pedía al universo que ordenase las cosas, algo que suelo hacer cuando no se muy bien cómo manejarlas, cómo afrontar determinadas situaciones, acontecimientos, sentimientos, etc. Una forma de rendirme y entregarme a lo que es, enfocando mi energía e intención en atraer lo mejor para mi aprendizaje y evolución en ese momento", comenzaba contando la artista.

"Pero a menudo se me olvida que lograr un orden requiere de muchos movimientos. Cuando algo se mueve, se modifica, aparece o desaparece, provoca una sacudida en otro lugar. Como en el juego del Tetris , cuando consigues ordenar y completar una línea y de repente todas las piezas de arriba caen reajustándose", seguía expresando en su post junto a unas fotografías de ella y su hijo.

Además ha confesado que agosto no ha sido un mes fácil, puesto que ha tenido que trazar esas líneas para ordenar de nuevo su vida. "Gracias madre tierra por ser siempre un refugio. Gracias universo por el orden sanador", fueron las palabras con las que quiso despedirse en su última publicación.

