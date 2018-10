La impactante fotografía de Marisa Jara enseñando la enorme cicatriz que le ha dejado el cáncer

El pasado 8 de octubre Marisa Jara informaba a sus seguidores de Instagram que iba a ser operada de urgencia tras haberle encontrado un cáncer de gran tamaño pegado al colon cuando se realizaba unas pruebas ginecológicas: "Ahora falta esperar que analicen el bicho", bromeaba.

Dos días después, compartía otra fotografía desde la cama del hospital para tranquilizar a sus seguidores: "A pesar del dolor que me están controlando con los calmantes, parece que voy mejorando porque me acaban de poner la cena después de 4 días sin comer".

Este mismo domingo, la modelo ha publicado una fotografía donde podemos verla reflejada en el espejo del cuarto de baño con la camiseta levantada y enseñando la gran cicatriz que tuvieron que hacerle en la barriga para poder extiparle el tumor: "Quería deciros a tod@s que estoy muy contenta y feliz porque ya no tengo tantos dolores y me voy recuperando poco a poco y que me hacéis llorar de emoción por el cariño tan grande que me dais".

Una instantánea, a pesar de ser impactante, enseñaba la gran recuperación que Jara estaba experimentando: "Es maravilloso sentir tanto amor incluso de gente que no conoces. ¿Cómo no me voy a curar con la fuerza que me dais? ¡La cornada de la tripilla es lo de menos!". ¡Qué valiente!