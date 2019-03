Las imágenes más esperadas de la boda de Julio José Iglesias y Charisse Verhaert llegan a golpe de exclusiva

Se ha hecho de esperar, pero por fin llegó el gran momento: el bodorrio de Julio José Iglesias y Charisse Verhaert en imágenes y contado al detalle en exclusiva para Hola. En portada, la imagen más esperada del gran día: los recién casados junto a Isabel Preysler y Julio Iglesias. Sin duda alguna, fue un acontecimiento inolvidable lleno de momentos románticos, rencuentros y anécdotas en la finca ‘El Rincón’ en Aldea del Fresno.

En el amplio reportaje fotográfico destaca la felicidad de los novios que no tienen más que halagos el uno para el otro: “Charisse ha nacido para ser mi mujer. Tiene todo lo que pueda soñar”, confiesa Julio José. Por su lado, ella asegura: “Soy la novia más feliz del mundo y hoy es el día más bonito de mi vida”.

Isabel, que ejerció de madrina, no pudo parar de llorar en toda la ceremonia, y Tamara Falcó fue la dama de honor encargada de llevar la cola de la novia a la entrada a la ceremonia, mientras que a la salida lo hacía Ana Boyer. Una celebración en la que no faltaron las miradas cómplices y los gestos de cariño.

Charisse estaba resplandeciente con un modelo de Manuel Mota para Pronovias con escote en V, en línea evasé y falda de talle imperio realizada en encaje de chantilly. No han faltado los múltiples posados familiares y los pequeños detalles personales que los novios se encargaron de realizar a familiares y amigos.

Una de las ausencias más notables fue la de Enrique Iglesias, aunque Julio José le quita hierro al asunto: "Le he echado de menos, pero no ha podido venir porque cantaba en Puerto Rico y tenía un programa de radio. Me ha llamado ochenta veces para decirme que lo sentía muchísimo". Frente a los rumores de que la ausencia de su hermano podría tener que ver con la mala relación que tiene con su padre, el novio ha asegurado: "Enrique tiene una relación conmigo estupenda. Y mi padre y mi hermano se llevan bien, digan lo que digan". A ello ha añadido que también ha echado mucho de menos a sus hermanitos pequeños y a su sobrinos.

Tras el banquete, Charisse desapareció para regresar después con un vestido de fiesta, del mismo diseñador que su vestido de novia. El baile lo abrieron los novios con el romántico tema 'She is got a way', de Billy Joel. La gran sorpresa de la noche fue cuando la modelo interpretó para su esposo 'Four your eyes only', de Sheena Easton.

¡Vivan los novios!