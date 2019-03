La imagen que 'prueba' que Cristina Pedroche es la gemela de Kourtney Kardashian

¡Qué sorpresa nos hemos llevado! A lo largo de estos años hemos conocido mil y una facetas de Cristina Pedroche, pero lo que desconocíamos hasta ahora es que la colaboradora de 'Zapeando' está más cerca de convertirse en una Kardashian de lo que pensábamos.

En la última imagen que ha publicado Kim Kardashian en sus redes sociales promocionando el reality familiar que les he dado la fama, 'Keeping Up With The Kardashians', parece que Cristina Pedroche ha ocupado el lugar de la hermana mayor del clan, Kourtney Kardashian. El parecido entre ambas es asombroso…

¿Será Pedroche la hermana perdida de la familia más famosa de la tele?