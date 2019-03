La imagen que confirma la relación de Andrea Duro y Chicharito

Después de varias semanas de tonteo a través de las redes sociales, la relación entre Andrea Duro y 'Chicharito' se ha confirmado. Llevan tiempo jugando al despiste pero parece que ya no ocultan más su romance ya que tanto el futbolista como la actriz han compartido en sus redes sociales la misma imagen donde aparecen juntos, acompañadas de mensaje así de tiernos:"Pensarán y dirán lo que quieran, pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla", decía 'Chicharito', mientras que la ex de Joel Bosqued escribía: "Felicidad en estado puro".

Recordemos que fue el deportista quien hizo saltar todas las alarmas cuando comentó una imagen de Andrea en Instagram preguntándole si podía conocerla: "Hola, quiero conocerte, ¿me dejas?", a lo que la actriz contestó:"Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías", desde ese mismo instante el tonteo fue a más hasta confirmarse ahora por fin su romance.