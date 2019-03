La imagen con la que Chenoa pretende zanjar la polémica

Hace meses Chenoa se vio salpicada por la polémica después de que su padre biológico apareciese en televisión cargando contra ella, su hermano y su madre. Una polémica de la que Chenoa ha sabido muy bien mantenerse al margen optando por el silencio.

Ahora con motivo de la celebración del Día del Padre, la jurado de 'Tu cara no me suena todavía' se ha querido pronunciar en sus redes sociales con un contundente mensaje con el que pretende terminar con cualquier tipo de debate.

La cantante ha publicado una imagen junto a Tati, la pareja de su madre, instantánea que ha acompañado con unas bonitas y cariñosas palabras: "Mi padre me eligió, me cuidó y me ama con todo su amor. Mi alma es suya. #felizdiadelpadre".