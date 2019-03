La imagen de Paula Echevarría sin maquillaje que ha provocado una gran revolución

Paula Echevarría es una de las españolas más seguida en las redes sociales y que más fans tiene por su estilo. La actriz siempre va perfectamente maquillada y vestida, acorde con la situación. Aunque a través de sus redes sociales también ha mostrado su lado más natural en varias ocasiones dentro de su día a día.

Así, la intérprete publicaba este fin de semana una instantánea en su cuenta de Instagram donde aparece sin maquillaje después de someterse a un tratamiento en sus cejas. "Retoque de #shading con @anabelgornes! Estoy taaaaan contenta con el resultado desde que me lo hice por primera vez!!! 😍 Alguien lo ha probado ya?? Contadme! @tachabeauty", comenta junto a la foto donde aparece con la estilista.

Tras ver la imagen cientos han sido los comentarios que ha generado la fotografía entre sus seguidores suscitando un auténtico debate. Muchos han sido los que han criticado a la actriz comentando que les ha costado reconocerla o que tiene muchas ojeras: "he tenido q mirar varias veces la foto y ampliarla.... irreconocible ", decía un usuario de la red social.

Aunque, también ha habido otros muchos que han salido en su defensa e incluso han comentado lo guapa que está: "Es espectacular con o sin maquillaje", apuntaba una fan.

La revolución ha sido tal que hasta la misma Paula Echevarría ha llegado a comentar a una de sus seguidoras que le escribía: "No te reconozco sin make-up". A lo que le ha respondido: "Pues no será porque no suelo colgar fotos sin maquillar".