La imagen sin maquillaje de Hiba Abouk que te va a dejar sin palabras

Estamos acostumbrados a ver a las famosas a través de muchos medios: en las portadas de las revistas, en sus redes sociales o en las series o películas que protagonizan. Pero, casi siempre suelen aparecer muy maquilladas y peinadas debido a las exigencias del guion, la mayoría de las veces.

Por ello, cuando encontramos alguna instantánea de las celebrities al natural suele llamar tanto la atención pues en muchos casos salen más guapas que bajo tanto maquillaje.

Este es el caso de la actriz Hiba Abouk quien ha compartido una poética imagen a través de sus redes sociales donde no lleva ni una sola gota de pintura y sin filtro alguno. En la fotografía aparece medio rostro suyo donde destaca el precioso color de sus ojos y las pequitas que tiene en la cara.

Además, la actriz ha añadido un trozo de la obra de Federico García Lorca, 'Bodas de Sangre', en la que dice: "Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti". Bodas de Sangre, 1933.

Hiba que está en estos momentos pasando unos días en la costa sudoeste de Francia, en Les Landes, como hemos visto en su Instagram Stories, ha cautivado a sus seguidores con la imagen. Y muchos han sido los comentarios en los que le comentan lo guapa que está en la foto.