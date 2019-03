La imagen de la lucha de David Delfín contra tres tumores cerebrales

MUESTRA SUS CICATRICES FOTOGRAFIADO POR SU ACTUAL PAREJA

El pasado mes de abril, David Delfín fue intervenido de un proceso tumoral en la cabeza. Tras este duro golpe, el diseñador enseña ahora las huellas tras la operación en la revista Vogue, en una imagen en blanco y negro realizada por su actual pareja, el fotógrafo Pablo Sáez. Asegura no tener miedo: “Tengo una especie de espíritu de supervivencia. No paro de pensar en todo lo que quiero hacer. Me siento con ganas de luchar, me pone”.