La imagen de una embarazada Elena Furiase junto a su novio y su madre, Lolita Flores

El pasado mes de marzo saltó la inesperada noticia que Elena Furiase estaba esperando su primer hijo. Nada hacía presagiar este momento sobre todo porque nadie sabía que la actriz tenía pareja.

Desde el pasado mes de octubre Elena estaba saliendo con uno de los mejores amigos de su hermano, el músico Gonzalo Sierra, al que Furiase conoce de toda la vida. "No me voy a esconder, me veréis con mi pareja, solo quiero estar tranquila por el que está aquí dentro", decía al poco de enterarnos de su embarazo.

Pero no ha sido hasta ahora que hemos podido ver la primera imagen de una embarazada Elena Furiase junto a su chico, su madre, Lolita Flores y un íntimo amigo suyo que ha sido quien ha colgado la instantánea en sus redes sociales: "Familia y amigos. Los que están, los que llegarán y los que no salen", escribe mientras disfrutan todos de una gran sobremesa.