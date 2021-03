El motivo por el que Iker Casillas y Sara Carbonero no hicieron pública su separación antes

Iker Casillas y Sara Carbonero confirmaban este fin de semana su separación. Después de meses de rumores que ya apuntaban a que la pareja había tomado caminos diferentes, no ha sido hasta ahora cuando lo han hecho oficial.

Y eso que al parecer ya lo tenían decidido desde que vivían en Oporto, por lo que una vez que se trasladaron a Madrid estaba el tema más que zanjado. ¿Cuál fue el motivo de que tardaran en hacerlo público?

Según revela la revista Semana, tienen intención de continuar con la misma vida que llevan desde hace meses: "Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aun así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse".

Y es que al parecer no tenían prisa ninguna, sobre todo por el estado de salud de Sara: “La separación complicaría todo. No era necesario. Así, pactaron que seguirían conviviendo bajo el mismo techo”.

Estas mismas fuentes revelaron también a Semana que la pareja se sigue teniendo un enorme cariño mutuo pese a que tomen caminos diferentes, pero tienen clara cuál es su prioridad: "El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable", escribieron en su comunicado.

Es más, Sara todavía no se ha quitado su alianza de casada, tal y como demostraba recientemente cuando compartía una imagen suya tocando el cajón. Y es que para la manchega la música siempre ha sido el mejor bálsamo.

