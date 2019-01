La foto que ha compartido Iker Casillas que no ha gustado a Sara Carbonero

DE HACE 10 AÑOS

Tanto Iker Casillas como Sara Carbonero se han sumado al último reto de Instagram de subir una foto de hace 10 años, el #10yearschallenge. Mientras que la presentadora ha elegido una foto memorable junto a algunos compañeros de trabajo, el futbolista ha decidido colgar una foto junto a su mujer que no ha gustado mucho a la presentadora, quien no ha dudado en dejárselo claro a través de un comentario que ha publicado junto a la imagen. Pero, ¿por qué no le gusta a Sara esta foto?