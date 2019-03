Ideas para celebrar vuestro primer San Valentín

1. Encarga un desayuno a casa

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día y a vosotros, ¡os encanta! Márcate el detallazo de pedir un desayuno acorde con vuestros gustos (saludable, con smoothies, goloso…) y que os lo traigan a casa. Daos el lujo de tomarlo en la cama, sobre una bandejita de esas que tienen patas y son tan monas.

2. Reserva mesa en un restaurante tipo americano

No nos engañemos a los chicos les flipan las hamburguesas con bacon, las patatas fritas y los refrescos XXL. Y sí, de postre se piden un brownie de chocolate con helado y se quedan tan a gusto. Por un día que tú te saltes la dieta no pasa nada, ¿no? Todo sea por el amor…

3. Haced una excursión a una ciudad/pueblo cercano

No tenéis pasta para haceros una escapada de fin de semana en toda regla ni reservar una noche de hotel, OK, entonces, ¿por qué no cogéis el coche, el tren o el autobús y os acercáis a un pueblo cercano a pasar el día? Desconectaréis de la gran ciudad, haréis turismo low cost y podréis degustar la comida típica del lugar. ¡Planazo!

4. Daos el gustazo de ir a un spa

Nos pasamos estresados media vida y sin tiempo para nada (¡mucho menos parar!). San Valentín es el día perfecto para echar el freno y rendirse al placer de estar relajado. ¿Cómo? Con una buena sesión de spa o de masaje que os deje como la seda. No creas que todos los sitios son caros, busca los típicos cupones descuento y alucina con los precios.

5. Fantasías sexuales al poder

¿Hace tiempo que andas pensando en lo fabuloso que sería que él te tapara los ojos, te atara las muñecas con una cinta de seda y te acariciará con una pluma antes de ir al turrón? ¡San Valentín es el día perfecto para hacer tu fantasía realidad! Eso sí, ten todos los cacharros/objetos preparados para la ocasión.

6. Descargad adrenalina escalando

Si sois deportistas y aún no os habéis estrenado en la escalada, os encantará ir al rocódromo. Probar algo nuevo es un gran aliciente y este deporte, además, demostrará la confianza que tenéis el uno en el otro ya que tendréis que subir por una pared empinada en la que tu pareja habrá colocado previamente las guías sobre las que tendrás que apoyarte.

7. Id de concierto

Si os mola la música, no se nos ocurre mejor plan que ir a un concierto de vuestro género musical preferido o de un grupo desconocido. Lo pasaréis en grande bailando, da igual que el resto de la gente os mire con cara rara, vosotros estaréis tan a lo vuestro que no os enteraréis de nada. ¡Mejor!

8. Alquilaos unas bicis

No tener bici no es impedimento para salir a pedalear por el paseo marítimo, por el parque o por donde os apetezca. Alquilaos un par de bicis, ¡y a disfrutar!

9. Una sesión de tarot

A no ser que tu chico se niegue en redondo, un plan la mar de divertido es ir a una lectura de mano o a que os echen las cartas del tarot. Conoceréis cosas ocultas el uno del otro. Por cierto, si la adivina vaticina que lo vuestro no durará, ni te molestes en presentarle a tus padres.

10. Sesión de fotos en fotomatón

¡Que sí, que os vais a reír mucho! Llévate disfraces rollo pelucas, sombreros, pinturas de cara, bigotes… Así, nunca se os olvidará vuestro primer, divertido y romántico primer San Valentín.