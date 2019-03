Hugo Silva, Úrsula Corberó y Marta Hazas no se pierden la noche de estrenos y fiestas en Madrid

ESTRENO DE ‘EL EUNUCO’, ‘NO LLORES, VUELA’ Y COLECCIÓN CÁPSULA DE GALA GONZÁLEZ PARA TOUS

La noche madrileña no pudo dar más de sí para tanto acontecimiento. La capital se inundó de ‘saraos’ y, como es normal, nuestras celebrities no quisieron faltar a ninguno de ellos. Así pudimos ver a Marta Hazas, Úrsula Corberó o Esmeralda Moya durante la presentación de la colección cápsula de joyas diseñada por Gala González para Tous. Al cine se fueron con la película protagonizada por Jennifer Connelly, ‘No llores, vuela’, Aura Garrido y Bernabé Fernández, mientras que al teatro, con la obra ‘El Eunuco’, no faltaron Hugo Silva y su chica, Mary Ruiz, así como Javier Cámara y Asier Etxeandía.