Hugo Silva tiene nuevo fichaje: la actriz Karola Sánchez

Parecía un amor de película, pero la relación entre Hugo Silva e Hiba Abouk hizo aguas. Ahora, ambos tienen más que superada su ruptura y ya hacen vida por separado. Mientras Hiba se ha dejado ver paseando junto a Luis Fernández, Hugo no iba a quedarse atrás y ya tiene ocupado su corazón. La culpable de sus suspiros es la actriz y psicóloga Karola Sánchez, una bellísima mujer a la que conoció después de que ella participara en un capítulo de 'Los Hombres de Paco'.

Gracias a sus perfiles de Twitter hemos podido ser partícipes de este nuevo fichaje de Hugo. Y es que, desde hace unas semanas, se regalan comentarios de todo tipo en los que el coqueteo es evidente. “Mañana te dedico el croissant del desayuno”, le tuiteaba Karola.

Pero la cumbre de las evidencias amorosas llegó a raíz de esta publicación. “Se aprende mucho viendo discutir a tus amigos con las novias… Viendo lo que se la sopla he decidido no discutir nunca, es perder el tiempo”. Un tuit al que Hugo contestó: “Otro al que se la sopla! Jajaja, no discutiré contigo nunca, anotado”. “… yo tampoco… ;)”, añadía ella.

¿Qué quieren decir con todo esto? ¿Qué son pareja? O… ¿simplemente se trata de un tonteo entre 'amigos'? De momento, tocará esperar a que los protagonistas lo confirmen o se muestren en público, aunque lo cierto es que las evidencias hablan por sí solas…