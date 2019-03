Hugo Silva saca su lado más familiar con una tierna foto

Hugo Silva está muy unido a su familia, en especial a su abuela con quien comparte bonitos momentos siempre que puede. De hecho, el actor ha publicado en su perfil de Instagram una preciosa fotografía en la que podemos ver al actor ver la televisión con su abuela mientras ella cose. "Mi abuela Julia cosiendo y viendo 'la novela' no la puedo querer más y no me puedo reír más con su punto de vista", escribía el actor junto a la imagen.

Una fotografía que ya tiene miles de likes. Aunque no es la única instantánea de su abuela que tiene en sus redes sociales. Silva publica de vez en cuando fotos de ella como el nieto orgulloso que es.