Hugo Silva, Manu Tenorio o Marta Sánchez dan su último y emotivo adiós a Paco de Lucía a través de las redes sociales

El mundo del flamenco se levantaba con la triste noticia de que el guitarrista Paco de Lucía había fallecido a causa de un infarto a los 66 años en Cancún, donde se encontraba junto a sus hijos y nietos.

Las redes sociales han sido un auténtico hervidero de sinceras y emotivas palabras para el maestro, que con su música ha calado hondo en el corazón y los sentimientos de muchos de ellos:

kiko rivera ‏@riverakiko

Levantarte con la triste noticia de la muerte de un grande de la guitarra española.Descanse en paz don paco de lucia

Vanesa Martin ‏@vanesamartin

Enmudecida por la noticia. Se va el Alma y el sentimiento de la guitarra. Paco de Lucía DEP. Un Genio que hablaba tanto con sus manos....

Javier de Miguel ‏@javierdemiguel

Han comentado ya por aquí lo de Paco de Lucía? Bueno,pues me voy al Tuenti a avisarles,que ahí van con retraso.

Patrick Criado ‏@PatrickCriado

No no no! Muere Paco de Lucía a los 66 años... :((

Norma Ruiz ‏@NormaRuiz01

Otro grande Paco de Lucía nos deja de luto a los flamencos. Gracias x darnos tu arte.. Deja tanto...Siempre estará presente.

Mónica Naranjo ‏@monicanaranjo

En la vida hay vacíos que sólo la música puede llenar. Paco de Lucía ha llenado muchos de esos vacíos en la mía. Te echaré mucho de menos.

Leiva Oficial ‏@Leiva_Oficial

Paco de Lucia? No puede ser.

vickymartinberrocal ‏@vickymberrocal

Que rabia,que dolor... Que día más triste Tu,Paco de Lucía,el GENIO..el mejor guitarrista de todos los tiempos.. El mundo te echará de menos

Miguel Abellán ‏@miguelabellan

Buenos días.Despertar con la noticia que se marcho para siempre un genio como Paco de Lucía hasta siempre maestro que tristeza por favor

JM Manzanares ‏@JMManzanares

No existen las suficientes palabras para expresar el vacío y tristeza q nos deja MAESTRO. Su alma estará con nosotros siempre. PACO De LUCÍA

david ascanio orozco ‏@DAVIDASCANIO1

Día triste para la música y para toda su gente!!! Descanse en Paz Paco de Lucía.

maria adanez ‏@mariadanez

Día triste para la cultura española, ha muerto el maestro de los maestros de la guitarra española, Paco de Lucía.

Josie ‏@Josietwitteando

Buenos (tristes) días... RIP Paco de Lucía

Manu Tenorio ‏@manu_tenorio1

#PacodeLucía La guitarra flamenca nunca fue más guitarra ni más flamenca que entre las manos de Paco de Lucía. D.E.P

Mauricio Colmenero ‏@Colmenero

Día muy muy triste, muere Paco de Lucía, el mejor guitarrista español de todos los tiempos. D.E.P Maestro.

Los Chunguitos ‏@loschunguitos

Nuestro mas humilde pesame para toda la familia de PACO DE LUCIA un GRANDE...D.E.P y un abrazo muy fuerte a toda su familia.ERA/ES EL MEJOR.

Pablo Carbonell ‏@Carbonellsg

Que no se entere la guitarra de que quien les sacaba el alma ha desplegado sus alas. Pobres nosotros, pobre guitarra. Adiós Paco de Lucía.

Julián López ‏@JulianLopez

Nos ha dejado Paco de Lucía. Tristísima noticia, perdemos a uno de los mejores MÚSICOS.

David DeMaria Oficia ‏@DDMoficial

Descanse en paz al genio...inmensa tristeza...acabo de conocer la noticia de la muerte de Paco de Lucía...

Edu Cruz ‏@optimisteducruz

@AntwoneLopez Wow noooo!!! Grande... Que descansé en Paz... RIP Paco de Lucía....

NereaCamacho Oficial ‏@NereaOficial

Nos deja otro Grande Paco De Lucía 😭 todas mis fuerzas a su familia y amigos

CristinaTarrega ‏@CristinaTarrega

Las guitarras hoy son negras y mudas para dejar sonar una vez más las tuyas .querido Paco de Lucía feliz viaje y gracias por tus momentos

unax ugalde ‏@unaxugalde

Hasta siempre amigo!! #NowPlaying Paco De Lucia en #Spotify

PITINGO ® ‏@Pitingo

Que pena Dios mío, que pena, PACO DE LUCÍA. SE ME HA IDO UN TROZO DE MI VIDA, SE NOS HA IDO A TODOS UN TROZO DE VIDA, DE INFANCIA Y MÚSICA.

carlosbardem ‏@carlosbardem

Paco de Lucia ha muerto. Descanse en paz, maestro, y gracias de corazón por tanta buena música y tanta belleza. Camine por la playa...

Carlos Baute ‏@Carlos_Baute

Muere nuestro maestro Paco de Lucía, el más grande referente de la guitarra española tu música seguirá sonando en todos nosotros.

Jonás Berami ‏@jonas_berami

Fue leyenda en vida y lo será siempre. Hasta siempre al más grande de los maestros, nos quedamos con mucho. Gracias! #PacodeLucia

Antonio Carmona ‏@ACarmonaOficial

Sin palabras por la pérdida de PACO DE LUCÍA... Se fué la inspiración.. La más grande que nunca tuve.. Mucha pena y dolor por su familia.

Bebe ‏@LaBebeBellota

Recuerdo tantas noches de COU, estudiando para los exámenes y de fondo acompañándome bajito, la guitarra del Maestro Paco De Lucía...

Rosa López ‏@185RosaLopez

Paco de Lucía .DEP. Hoy las cuerdas de tu guitarra lloran en el alma de los Flamencos. Estarás por siempre en los corazones de muchos Paco!!

Shaila Dúrcal ‏@ShailaDurcal

D.E.P. Paco de Lucía. Gracias por tu legado

Sergio Dalma ‏@SDalmaoficial

Adiós Maestro Paco de Lucía. El más Grande. D.E.P.

Blanca Romero Ezama ‏@BlancaromeroE

Descansa en paz maestro…

David Bisbal ‏@davidbisbal

Se me ha partido el corazón cuando he leído la noticia del fallecimiento de #PacoDeLucía Todo mi cariño para sus amigos y familia! DEP

Hugo Silva ‏@rastacai

Esta noche y para siempre sonará flamenco ahí arriba....

Antonio Orozco ‏@antoniorozco

Muerto Paco de Lucía lloran las guitarras, descanse en paz.

Jose Manuel Soto ‏@JOSEMANUELSOTO1

Paco puso el flamenco donde està, la música mas hermosa del mundo, respetada y admirada por los publicos d todo el planeta #PacodeLucía

Niña Pastori Oficial ‏@npastorioficial

Nos hemos quedado sin el ... El único que nos quedaba .... Un beso a toda su familia y en especial a sus hijas...

Melendi Oficial ‏@MelendiOficial

Madre jarro de agua fría nada mas despertar, muere el mas grande, no tengo palabras D.E.P. PACO DE LUCIA…

David Civera ‏@David_Civera

¡Hola a todos!Qué triste,el flamenco pierde a otro grande Paco de lucía...

Diana Navarro ‏@Diana_Navarro

Que tristeza. Paco de lucía nos ha dejado. No tengo palabras.

Iker Casillas ‏@CasillasWorld

Se nos va un grande, pero siempre nos quedará su música. DEP Paco de Lucía

Manuel Carrasco ‏@manuelcarrasco_

Maestro Paco,en medio de esta tristeza te estaremos eternamente agradecidos por llenarnos el corazón del mejor flamenco.Siempre con nosotros

Hiba Abouk ‏@HibaAbouk

Hoy ha sido una mañana muy triste, nos ha dejado el más grande, el maestro Paco de Lucía D.E.P.