Hugo Silva llega al trono después de su 'calentón' playero en Portugal

Si esta semana las temperaturas han subido, Hugo Silva, ocupando el primer puestazo de nuestro ránking, también ha tenido mucho que ver en ello. El actorazo viajó hasta Portugal para tomarse unos días de relax acompañado de una joven de la que de momento sólo conocemos el nombre, Irene Conde. Con poquita ropa y aprovechando lo cómoda que es la arena para tumbarse, dieron rienda suelta a la pasión y nos dejaron imágenes de lo más hot que 'Cuore' nos mostraba en exclusiva.

Y hablando de cosas 'hot', encontramos a Miley Cyrus en el segundo puesto tras enseñarnos su nuevo videoclip, 'We can't stop', con movimientos y vestuario sexy a rabiar. A la cantante le sigue en el ránking una compi del gremio, Alexandra Stan, quien nos dejó conmocionados tras descubrir la brutal paliza que recibió de su mánager y ex novio Marcel Prodan.

María La Piedra y su descuido tuitero enseñando pechotes junto a Adrián Rodríguez han tenido que conformarse con el cuarto puesto. Por debajo de tan exhuberantes cuerpos encontramos en el ránking al mismísimo Cristiano Ronaldo, quien se fue de vacaciones a Miami si su chica, Irina Shayk, y disfrutó de unos días con los colegas de compritas, discotecas...¡Así sí!

Últimos pero no menos importantes han quedado los recién estrenados papás Kim Kardashian y Kanye West. Después de vivir su embarazo casi en nuestras propias carnes su bebé nació con cinco semanas de antelación. North, Kaidence Dona...el nombre de la pequeña todavía no está muy claro pero nosotros estamos locos por verla.

¿A quién veremos en nuestro ránking celebritero la próxima semana?