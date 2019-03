Hugo Silva habla por primera vez de sus hijos abiertamente

Hugo Silva es uno de los actores más importantes de nuestro país pero pocas son las ocasiones en las que el intérprete habla abiertamente de su vida privada.

Silva ha concedido una entrevista a LOC donde ha hablado por primera vez de sus hijos mellizos, Dario y Diego de seis años de edad actualmente.

Así, el actor ha confesado que los pequeños no saben realmente a qué se dedica su padre: "No son conscientes. Mis hijos están bastante al margen de este tema. Todavía son muy pequeñitos. Ellos dicen que papá trabaja en el ordenador", comenta.

También dice que él no va aconsejar a sus hijos a lo que se tienen que dedicar, ya sea a la interpretación u otra cosas, pues cada uno tiene que hacer su camino: "Yo no voy a recomendar ni aconsejar ni negar nada. Ni a mis hijos ni a nadie. Creo que cada uno tiene que buscar su camino, ser feliz, ser coherente y querer a su gente. Y ya está, da igual a lo que te dediques. Es lo de menos", declara.

También ha bromeado que ahora a sus 38 años está encantando cuando le dicen que ruede sin camiseta, pues es algo que se lo piden ahora a los actores que están empezando: "Yo casi tengo 40 años. A mí ya no me toca esto. Es que ya lo he pasado, de verdad. Si me dicen que me quite la camiseta ahora, digo: "Ay, qué bien" (se ríe). Casi que lo agradezco", dice entre risas.

Por último, Hugo acaba de romper con su última pareja , la actriz Mary Ruiz, y esto es lo que contesta cuando le preguntan por qué busca en una mujer: "Que no haga demasiadas preguntas. No, es broma. Lo que deseo a todo el mundo es que sea muy feliz", concluye.