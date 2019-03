Hugo Silva acude acompañado de su novia Mary Ruíz al brunch del primer aniversario del hotel Only You

El hotel Only You no pudo contar con unos mejores invitados para la celebración de su primer aniversario. Las celebrities patrias se reunieron en la capital para festejar, entre amigos y un buen 'brunch', el primer año de éxito de este hotel. Así, Carmen Lomana se dejó fotografiar luciendo para la ocasión un look de lo más hippie: una blusa fucsia, un colorido chaleco y un bolso marrón de flecos. Bimba Bosé acudió acompañada del que ha sido uno de sus mayores apoyos durante su lucha contra el cáncer de mama, su novio Charlie Centa.

Pero una pareja en concreto acaparó toda la atención en el evento: la formada por Hugo Silva y Mary Ruíz. El actor y la colaboradora de radio son, sin duda alguna, la pareja del otoño, y aunque han querido mantener su relación con discreción, es evidente que entre los dos la química es desbordante. Mary eligió para el brunch un floreado vestido y su ya particular melena rubia rizada a lo 'afro', mientras que Hugo apareció con un look muy casual.

Marta Torné tampoco quiso perderse el aniversario, al igual que Alicia Sanz, Corina Randazzo y su chico Israel Rodríguez, Miranda Makaroff, Alejandro Tous, Raúl Arévalo, Jorge Suquet, Felix Gómez, Yohana Cobo, Miriam Giovanelli, Eva Hache o Melanie Olivares.