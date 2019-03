Huga Rey desmiente ser la causa de la ruptura entre Feliciano López y Alba Carrillo: "Es amigo mío de toda la vida"

¡Seguimos con el divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López! La modelo anunció el pasado miércoles en la portada de ¡Hola! que el tenista le había pedido el divorcio "de manera fría y distante", una ruptura que ha pillado a todos de improviso y que está dando mucho, pero mucho de qué hablar.

Las especulaciones acerca de los motivos reales de esta separación repentina no paran de sonar y los círculos cercanos a cada parte tienen su propia versión: mientras que los amigos de Alba creen que la continua distancia y la mala relación con la familia del tenista han sido las causas principales, el entorno de Feliciano achaca la ruptura a las discusiones por el carácter fuerte y variable de Alba.

Los círculos de López también han negado que hubiese habido una infidelidad por su parte, pues esta opción se barajaba después de que Feli fuera pillado con una misteriosa morena en Miami. Ahora, ha salido a la luz que se trataba de Huga Rey, la ex de Dani Martín, aunque ella ya se ha encargado de desmentir todos los rumores para Vanitatis.

"Pero, por favor, no, claro que no. Es amigo mío de toda la vida. Nos conocemos desde hace 15 o 16 años y somos amigos, pero nada más. Ni he tenido nunca ni tengo ni tendré nada más con él", ha explicado al citado portal. "Yo no quiero salir en los medios. Tengo una vida normal, con mi trabajo, mi perro… Además, yo nunca he vendido nada y me gustaría, de verdad, no entrar en esto", añade zanjando el tema.

Y es que no nos extraña nada que hayan saltado las alarmas, pues aparte de las polémicas fotos, Huga puso hace dos días un comentario en una imagen de Feliciano en la que anunciaba su partido contra Marin Cilic en el que escribió: "A por él, mi amor". Unas palabras que han dejado de piedra a los fans, quienes no han tardado en echarse al cuello del tenista. ¡Vaya líos!