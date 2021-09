El hotel de lujo de Elena Furiase en su luna de miel con Gonzalo Sierra

Tras una preciosa boda en Vejer de la Frontera, Cádiz, a la que acudieron muchísimos representantes del flamenco y la cultura española, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se encuentran disfrutando de su viaje de recién casados por el sur de Croacia. A diferencia de la ceremonia, cuando apenas publicaron fotos del momento, ya son varios los posts que han subido los recién casados bañándose en las aguas turquesas del mar adriático.

Ambos han compartido numerosas fotografías del viaje en sus redes sociales, impresionados por la belleza de los exóticos paisajes de Dubrovnik, una ciudad al sur de Croacia.

Pero ahora también nos han mostrado el hotel donde se están alojando y podemos decir que no han escatimado en nada. Luna de miel solo hay una, por lo que Elena Furiase y su marido han decidido disfrutarla al máximo, con todos los lujos.

Champagne y una habitación con vistas

Ha sido la propia Elena Furiase quien ha compartido los detalles del hotel vía historias de Instagram. Lo primero que ha enseñado es la botella de champagne que es esperaba al entrar, bien fría en una cubitera.

Unos pasos más adelante, el impresionante balcón con unas vistas preciosas al mar. El hotel se encuentra a tan solo unos metros de la costa, de forma que se puede admirar toda la bahía desde la habitación. Una auténtica habitación con vistas inmejorables.

Por último, también ha sido visible la gran piscina con la que cuenta el hotel, rodeada de hamacas. Aunque está lejos, se puede apreciar las grandes dimensiones. Bajo el hashtag "#cometeelmundo" Elena Furiase deja claro que este viaje lo va a disfrutar al máximo.

Para ellos el verano todavía no se ha acabado, por el contrario les queda mucho por disfrutar tal y como afirma Gonzalo en su cuenta de Instagram: "summer is not over"

