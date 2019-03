Un hombre sin hogar se emociona al ver su sorprendente cambio de look

El aspecto de José Antonio era el resultado de 25 años viviendo en la calle, un look completamente desaliñado caracterizado por una melena y unas barbas canosas y largas, que dejó atrás después de pasar por un prestigioso salón de belleza en Palma, cerca del lugar en el que solía vivir y donde sacaba dinero para poder comer. Una coincidencia que le ha cambiado la vida.

Un prestigioso salón de belleza mallorquín abrió sus puertas para recibir al desaliñado vagabundo para celebrar los tres años desde su inauguración, y después de someterse a diferentes tratamientos para mejorar su aspecto, salió siendo todo un hípster. El hombre de 55 años no pudo contener las lágrimas al ver su cambio de look y las imágenes quedaron grabadas tal y como se puede ver en el vídeo que ha compartido Daily Mail. Dejó de ser un hombre con el pelo y la barba blanca para pasar a ser un señor elegante y moderno con un look de lo más actual, que acaparó las miradas de los viandantes.

El emotivo vídeo se publicó en la página del centro de belleza en 2015, pero ha sido ahora cuando se ha vuelto viral, y es que las sorprendentes imágenes y la enternecedora reacción de José Antonio han conquistado a los usuarios de la red.

El electricista que se quedó sin trabajo y que acabó viviendo en la calle, continúa buscando trabajo, pero una empresa que quiere mantenerse en el anonimato le ha ofrecido ayuda financiera y ha mejorado su vida. Parece que su paso por el salón de belleza no consiguió únicamente que mejorase su aspecto, sino que además le abrió nuevas puertas en la vida.