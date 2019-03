Hola pide perdón por publicar las fotos del bebé de Penélope Cruz

La revista Hola se ha retractado públicamente – o al menos eso ha intentado- tras publicar las fotos del bebé de Penélope Cruz y Javier Bardem, pese a que estos lo prohibieran explícitamente. Por si no fuera poco plantarle cara a Pe y sus aires ‘hollywoodienses’ no pixelaron correctamente el rostro del pequeño Leo Encinas Cruz.

La exclusiva sacada por Hola, en la que mostraba al bebé de Penélope Cruz y Javier Bardem en un paseo muy campero, revolucionó los quioscos españoles. Pelotazo para Hola que ayer barrió en ventas y hoy, lo que todos esperábamos: la revista se retracta en su página web con la siguiente declaración:

¡HOLA! quiere pedir disculpas a Penélope Cruz y Javier Bardem por las fotos publicadas.

¡HOLA! quiere pedir disculpas a Penélope Cruz y Javier Bardem por las fotos publicadas. La revista quiere aclarar que las imágenes no son autorizadas por Penélope Cruz y Javier Bardem, y se han realizado y publicado sin su consentimiento, violando su derecho a la intimidad familiar.



Debido a eso, la revista ha decidido publicar esta rectificación. ¡HOLA! reconoce que al publicar la cara del niño no se ha actuado con la prudencia necesaria, pudiéndose haber infringido la ley. ¡HOLA! se compromete a no publicar más fotos del niño y en su caso a hacerlo conforme a la ley.

Nos parece muy bien que Hola pida perdón, ya que todos nos llevamos las manos a la cabeza al ver la osadía de la cabecera española ante tal publicación. Pero los rumores continúan. Mábel Galaz, redactora del País, anuncia en su twitter que los actores están muy enfadados con la revista.

Mientras a nuestras estrellitas el humo les sale por las orejas la publicación se lava las manos con su comunicado on line y mientras... sigue haciendo caja con las fotos, porque la revista sigue a la venta. Mucho listo por aquí, veremos cuando la demanda de Pe planee por la revista, esperemos que lo que hayan sacado con esta exclusiva trampeada les valga para pagar la demanda.