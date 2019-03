La historia de Alexis, el hijo secreto de Bigote Arrocet con Annette, la hija del presentador del 'Un, dos, tres', Kiko Ledgard

Alexis tiene 36 años y ha decidido conceder su primera entrevista en exclusiva para la revista Lecturas. Él es el hijo secreto de Bigote Arrocet y Annette, la hija del presentador del ‘Un, dos tres’ Kiko Ledgard.

“No vivo escondido, mi padre sabe quién soy y mis hermanos también. Charlo con mi padre cada día por teléfono”, asegura Alexis. Y es que aunque cuando él tenía seis años su madre encontró de nuevo el amor junto a un hombre al que Alexis considera su padre, Annette nunca le ocultó quién era su padre biológico.

“Creo que Bigote va a reaccionar muy bien a esta entrevista, él prefiere que sea yo quien cuente mi historia. Nunca he negado quién es él, lo sabe mucha gente”, declara para la revista Lecturas.

Recuerda que la última vez que le vio tenía 11 años y fue a verle con su madre al Teatro Apolo donde actuaba junto a Norma Duval: “Era el 91. Hay fechas que no se olvidan”. Estuvo en su camerino y Bigote le regaló un reloj: “En los papeles no me ha reconocido pero siempre ha sabido quién era yo y yo he sabido quién era él”.