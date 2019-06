El motivo por el que sonó el himno de España en la boda de María Pombo

María Pombo y Pablo Castellano se dieron el ‘sí, quiero’ el 22 de junio en Cantabria. Su ceremonia fue retransmitida en directo a través de Hola, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Y es que llegó un momento en el que sonó el himno de España y las caras que puso la influencer daban lugar a pensar que era algo que no estaba programado. ¡Pero nada de eso! Tanto ella como su ya marido sí que habían decidido que sonara el himno durante la Consagración, pero no así precisamente.

"Antiguamente, tradicionalmente, en la Consagración siempre se pone el himno de España. Bueno, siempre, yo a todas las bodas que he ido suena el himno de una forma u otra. Con violines, con piano...", se explicaba María.

Y añadía: "Mi coro era de cuarenta niños y ya no cabía nada más. Entonces nosotros decidimos ponerlo en música, pero queríamos la parte suave. Se debieron equivocar, no sé quién, no voy a buscar a un culpable porque no lo hay, y pusieron la parte instrumental potente. Nosotros lo que queríamos era la parte más melódica".

De ahí sus caras, porque sabía que la ceremonia estaba siendo retransmitida en directo y que iba a dar mucho de qué hablar ese momento: "Si no hubiéramos estado en directo a mí me daría igual. Pero estando en directo sí que pensé en la polémica que iba a haber después. De ahí mi cara de: 'Ya verás la que me va a caer'".

Otro de los momentos más comentados fue el que las niñas que la precedieron en la iglesia llevaran unas botas Hunter de caña alta en una radiante tarde de verano. De nuevo todo tenía su explicación y es que ese día se esperaba lluvia en Santander, pero finalmente brilló el sol e hizo calor.

