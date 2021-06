El hijo de Toni Cantó y Carla Hidalgo que acaba de cumplir 18 años

Hace pocos días otro hijo de famosos ha alcanzado la mayoría de edad. Recientemente, Carla Hidalgo utilizaba sus redes sociales para felicitar a su hijo por su cumpleaños. El hijo de la presentadora y actriz y Toni Cantó cumplía 18 años: Lucas Cantó Hidalgo.

"Hoy cumples 18 años. Es el día de tu mayoría de edad y sólo puedo decir que no puedo estar más orgullosa de ti, y del hombre en el que, te has convertido. No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también, eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido, porque cuando una se compromete a ser madre también se debería comprometer a criar seres buenos, nobles, generosos y leales. Te quiero infinito Lucas... infinito", escribía junto a esta publicación donde compartía una imagen del joven en blanco y negro donde vemos lo guapo que es y donde demostraba la estupenda relación que hay entre madre e hijo.

Un joven que parece que quiere seguir los pasos de su madre y su padre dentro del mundo del espectáculo, y es que a pesar de que tan solo ha subido cuatro imágenes a su cuenta de Instagram, Lucas, que en redes responde al nombre de 'Khas', se define en su biografía como "artista", y es que solo hay que ver la originalidad de sus publicaciones…

Carla Hidalgo y Toni Cantó pusieron fin a su relación en 2003 después de tres años de intenso amor. Y aunque la pareja lleva años separada, ambos mantienen una estrecha relación por el hijo que tienen en común.

¿Veremos próximamente a Lucas subido a un escenario o protagonizando alguna película o serie de televisión? ¡Los genes los tiene!