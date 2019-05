Los dolores que podrían obligar a la hija de Terelu Campos a pasar por quirófano

Esta semana Alejandra Rubio aparecía ante la prensa en un evento que tuvo lugar en Madrid donde se presentó el single 'Detrás de ti' del periodista José Antonio León.

Días después, la hija de Terelu Campos ha contado a través de su canal la dolencia que sufre desde pequeña: "Con 15 años me empezó a doler mucho la espalda… Mi padre me llevó al médico y me hicieron radiografías, entonces vieron que tenía una gran escoliosis. Como veis, es una desviación muy potente, no está recta, sino que hace una S".

Una dolencia que de no mejorar podría obligar a la influencer a tener que pasar por quirófano para operarse: "Sé que si no me cuido voy a tener que pasar por quirófano porque me duele muchísimo".

Recientemente la hija de la presentadora era de lo más criticada por el look que escogió para disfrutar de la Semana Santa junto a su familia en Málaga.