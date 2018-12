El aplaudido mensaje de la hija de Paz Padilla en contra del sujetador

Desde hace tiempo la hija de Paz Padilla, Anna Fernández, se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país. La hija de la famosa presentadora triunfa entre sus seguidores por su naturalidad, y así lo ha vuelto a demostrar…

A través del último post que ha publicado en Instagram, Anna confiesa que lleva meses sin usar sujetador, una decisión que le ha hecho sentirse más libre y feliz.

"Hoy me apetecía contaros que llevo muchos meses sin usar sujetador. Y sabéis qué? Me siento muchiiiiiiisimo mejor. No sé muy bien por qué , pero más allá de estar mil veces más cómoda, me hace sentir libre y feliz. Es raro, pero me ha hecho estar mucho más a gusto con mi cuerpo, mil veces más segura. Es verdad que sigo usándolo a veces, pero muy muy pocas. No pretendo deciros que dejéis de usarlo ni mucho menos, pero quizás no os lo habíais planteado nunca y puede que os incite ahora un poco jejeje todo es probar! Es una chorrada pero me apetecía compartirlo con vosotros"…

Un post que ha sido muy aplaudido entre sus seguidores, en apenas un día ha conseguido superar los 17.000 likes.