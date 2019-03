La hija de Bimba Bosé reaparece tras la muerte de su madre interpretando el tema 'Feeling good'

Desde que se hizo pública la muerte de su madre, Bimba Bosé, su hija Dora demostró rápidamente su gran fortaleza publicando un precioso mensaje en sus redes sociales en el que agradecía a todos el apoyo recibido en esos duros momentos.

Un mensaje con el que además intentó animar a todos con sus palabras haciendo referencia a que el día de la muerte de Bimba no era un día para estar triste: "Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis y que sepáis que hoy no es un día de tristeza porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella".

Tras la muerte de la modelo, los medios se hicieron eco de un vídeo de Bimba y su hija cantando juntas con el que se descubrió que la joven había heredado la vena artista de la familia y con el que quedaba constancia de la gran química que había entre madre e hija.

Y además de sus dotes de artista, Dora vuelve a demostrar que es el vivo ejemplo del carácter alegre que tanto caracterizaba a su madre. Un mes después del fallecimiento de la modelo, Dora ha reaparecido en su canal de YouTube interpretando el tema 'Feeling good'. ¡Una actitud digna de aplauso!