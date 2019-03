Hiba Abouk responde a los rumores sobre su ruptura con Curro Sánchez

PARA MUCHOS, LA PAREJA YA HABRÍA PUESTO PUNTO Y FINAL

Desde hace un mes, los rumores de ruptura entre Hiba Abouk y Curro Sánchez no dejan de sucederse. Aprovechando que la guapa actriz ha prestado su imagen a un evento promocional, los medios no han dudado en preguntarle sobre su actual situación sentimental. Hiba no ha confirmado ni desmentido su supuesta separación del hijo de Paco de Lucía, simplemente ha dicho que está muy feliz.