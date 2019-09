Hiba Abouk ha terminado explotando contra una seguidora que no ha dudado en hacerle un comentario de lo más racista y malicioso. Y es que después de que la actriz compartiera y diera su opinión sobre un artículo de El País que hablaba sobre Rosalía y aquellos que no soportan su éxito: "Lo de que la envidia es el deporte nacional es un aforismo tan asumido en la cultura española que ya resulta una simplificación. España tiene, además de envidia, cierto complejo de inferioridad cultural que la lleva a celebrar abochornada la repercusión mundial de La Macarena, el Aserejé o el Ecce Homo de Borja, pero a no creerse del todo que en Hollywood todo el mundo adore a Pedro Almodóvar desde 1988", escribía. Una usuaria aprovechó para atacarla cruelmente: "Pues si tanto te repugna España vete a tu país, que encima que te damos de comer a ti y a fu familia criticas mi país. Vuélvete a comer mierda a Túnez".

Recordemos que aunque Hiba nació en Madrid, tiene origen libio por parte de padre y tunecino por parte de madre, así que ante este comentario tan racista y malicioso, no dudo en explotar y respondió a la seguidora en cuestión con un verdadero zasca.

"¿A qué país quieres que me vaya si soy española? Nadie me da de comer, solo mi trabajo y lo que yo genere. El artículo no habla de repugnancia, pero ya que sacas el temas eso es lo que me provocan las personas racistas como tú", zanjaba la actriz molesta.

Una respuesta que ha sido muy aplaudida por parte de otros seguidores: "No hagas ni caso a este tipo de comentarios, tú sola te has ganado lo que tienes ahora, con trabajo y constancia".

