Hiba Abouk y Paula Prendes sufren un 'hackeo' de sus cuentas de Twitter

No es la primera vez que algunos famosos son protagonistas de algún ciberataque ya sea a través de sus teléfonos móviles o cuentas en las redes sociales. Y es que los hackers suelen tener a las celebrities entre sus víctimas más deseadas.

Las últimas en caer en las redes de estos hackers han sido las actrices Hiba Abouk y Paula Prendes. A ambas les han 'hackeado' sus perfiles personales de Twitter y están mandando mensajes a sus seguidores como si fueran ellas mismas.

Han sido las mismas protagonistas del altercado quienes lo han puesto en conocimiento de todo el mundo a través, justo de la red social que les han usurpado. Así, Hiba Abouk publicaban en un tuit: "No abráis ningún mensaje privado que proceda de mi cuenta, me la han hackeado". A su vez Paula hacía lo mismo advirtiendo que están haciendo lo mismo con más compañeros de profesión: "Han hackeado mi cuenta de twitter y están intentando hacerlo con más compañeros de profesión. Si recibís privados en twitter no soy yo".