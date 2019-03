Hiba Abouk, Javier Rey, Jon Plazaola o Leticia Dolera, en la inauguración de la terraza Manzana Mahou 330 en Madrid

La noche madrileña se refrescó de lo lindo gracias a las celebrities que brindaron con cerveza en mano por la inauguración de la terraza Manzana Mahou 330 en el centro de Madrid.

Fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron faltar a esta apertura de puertas, entre ellos Alaska y Mario Vaquerizo, que mostraron todo su apoyo a su amigo David Delfín, que recientemente ha contado su lucha contra tres tumores cerebrales: “Es un proceso y hay que luchar y la capacidad de lucha no hay que perderla nunca y David no la pierde”, aseguró Mario.

Tampoco se perdió este evento Natalia Verbeke, que está inmersa de lleno en un nuevo proyecto teatral y espera disfrutar del verano lo que pueda junto a su chico. Más callada estuvo Hiba Abouk, que acudió con un favorecedor conjunto de estampado de margaritas pero que apenas habló.

Javier Rey, Jon Plazaola, Leticia Dolera o Toni Garrido fueron algunos de los invitados que también asistieron a este sarao veraniego.