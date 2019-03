Hiba Abouk: "Estoy guapa porque me brillan los ojos"

Hiba Abouk ha acaparado todas las miradas una vez más y no solo porque la actriz estuviese guapísima en la premiere de 'Un Día Perfecto', sino porque tiene algo que contar… Está enamorada. La pregunta ahora es… ¿Quién será el afortunado?

La frase clave con la que desató todos los rumores fue: "Estoy guapa porque me brillan los ojos", declaró la actriz, que por otra parte estaba guapísima en el estreno, al que acudió con un mono negro, recogido sencillo y labios rojos.

Aunque no sabemos quién será el chico afortunado, Hiba nos ha dado alguna pista, ya que hace poco publicó en Instagram una tierna foto en la que aparece su mano cogida de otra persona, y como comentario añadió una romántica canción de Frank Sinatra: "Fly me to the moon, let me play among the stars...".