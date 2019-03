Hiba Abouk se encuentra en un momento "muy flamenco"

Hiba Abouk ha acudido a un acto donde hacía de embajadora para FoxLife debido de la serie 'Empire'. La actriz que estaba radiante luciendo un vestido de flores posó ante las cámaras con una gran sonrisa, y es que se encuentra en un momento muy álgido de su carrera. En cuanto a su vida sentimental, no ha desmentido ni confirmado su relación con el hijo de Paco De Lucía, Curro Sánchez, pero sí ha declarado que está en un momento de su vida "muy flamenco"...

Se sabe que ya existen fotos de la pareja que todavía no han visto la luz, pero la actriz ha preferido no pronunciarse al respecto, aunque no sabemos si lo de su momento "flamenco" será una indirecta por su relación con el hijo del guitarrista…

La actriz siempre ha dejado claro que ella prefiere separar lo personal de lo profesional, por ese motivo en sus planes no está depender del hijo del cantautor que por su parte ha enfocado su carrera hacía la dirección cinematográfica.