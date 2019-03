Hiba Abouk disfruta de la Semana Santa entre amigos para olvidar las penas

Aunque el tiempo no ha acompañado mucho esta Semana Santa, eso no ha impedido que Hiba Abouk se cogiera unos días libres y se escapase a las playas de Torremolinos para desconectar. Pero no sola... La actriz ha viajado hasta Málaga con varios compañeros de profesión que la han animado en estos duros momentos que vive, tras poner punto y final a su relación con Hugo Silva.

Canco Rodríguez, Jesse Johnson, David Pulido y Fernando Tejero han sido los cuatro varones que han hecho que Hiba olvidara al guapo actor. Bueno, eso, y las vacaciones tan divertidas que ha tenido en compañía de ellos y que la han hecho volver a sonreír.

“Procesiones, paseos, pescaíto, sofá, playa, helados y sobre todo muchas risas y buenos amigos. FELIZ. Que viva la Semana Santa!!!”, publicaba en su página personal de Twitter junto a varias fotografías.

No sabemos si alguno de ellos, en concreto, ha sido el responsable de devolverle la felicidad, ya que hace tan sólo unas semnas saltaban los rumores que la emparejaban con su compañero en ‘Con el culo al aire’, Jesse Johnson. ¿Será el encargado de que Hiba vuelva a sonreír?

Verdad o no, lo cierto es que Hiba se lo ha pasado de miedo y que no podrá olvidar fácilmente esta Semana Santa en la que ha estado muy bien acompañada. “Han sido unos días mágicos, y es que sois magia amigos”, tuiteaba.