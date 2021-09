Hiba Abouk confiesa lo que realmente sucedió con la foto de C Tangana en el yate

Hiba Abouk está haciendo su vida entre París y Madrid. Su pareja, el futbolista Achraf-Hakimi, está jugando en un equipo del país galo, concretamente en el PSG, y ella además tiene futuros proyectos profesionales en la ciudad del amor. Por otro lado, la intérprete no se olvida de la capital española, "donde se hacen muy buenas fiestas flamencas", como ha dicho la propia Hiba en una entrevista para El País, aunque reconoce que "En París casi hay más afición que en Madrid por el flamenco". Hasta ahora la artista ha estado en Madrid grabando un corto dirigido por Kike Maíllo que verá la luz en el Festival de San Sebastián y la tercera temporada de la exitosa serie 'Madres'.

La madrileña explica al periódico sus orígenes y su pasado como estudiante en el Liceo Francés. "Yo vengo de una familia de origen tunecino y para ellos lo más normal, dado que Túnez fue colonia francesa, era darme una educación francesa", afirma. Tras sus estudios escolares decidió estudiar la carrera de Filología Árabe: "Quería saber más sobre mi cultura de origen, descubrir autores y hablar y escribir mejor en árabe, pero en realidad siempre supe que quería ser actriz", explica. Y es que desde muy jovencita sabía que quería dedicarse al mundo de la interpretación.

Otras de las pasiones de la joven es el flamenco, como ha manifestado en más de una ocasión. "Cuando mis amigas iban a discotecas y a bares de copas, a mí lo que me gustaba era ir a tablaos y a jam sessions, porque siempre ha habido en Madrid muy buenos músicos flamencos que se fusionan con lo latino. Iba sola porque nadie del Liceo, que era el único entorno que yo había conocido hasta ese momento, quería ir al teatro o a un concierto del flamenco", y es que Hiba tuvo que salir de su círculo de amigas para poder disfrutar de lo que realmente le gustaba.

Con sus conocimientos sobre la música flamenca, la intérprte ha opinado sobre la famosa cantante Rosalía: "Rosalía ha hecho temas que pueden sonar a flamenco y otros temas que no. No se la puede considerar una artista universalmente flamenca". Hablando de Rosalía, la actriz también se ha pronunciado sobre la polémica foto en el yate con ex de la catalana, C.Tangana. "Éramos un grupo de amigos y estábamos celebrando que a un buen compañero le va de puta madre. La foto no estaba pensada, surgió: 'Venga chicas vamos a hacernos una foto aquí todas'. Y así fue. Totalmente natural. ¿Qué querían? ¿Que nos pusiéramos un burka para posar?", ha afirmado de forma concisa en la entrevista para El País.

