Hiba Abouk confiesa que está "estrictamente soltera"

A pesar de que a Hiba Abouk le sienta especialmente bien estar vestida de blanco, no suenan campanas de boda en la vida de la actriz.

Tal y como ella misma ha confirmado durante una entevista, está "estrictamente soltera" y parece no querer oir ni una sola palabra sobre su ex, Nani Cortés. Durante el verano les hemos visto de lo más acaramelados disfrutando de unos días de playa en las áridas tierras de la 'Tacita de Plata', pero después de esta contundente respuesta, podemos deducir que todo ha quedado en un 'amor de verano' esporádico.

A pesar de que por ahora en el amor no haya acertado, la actriz tiene muchos motivos por los que sonreir: la serie en la que se encuentra inmersa, se está convirtiendo en un éxito tanto nacional como internacional, pues ya se está emitiendo en Italia. Además, Hiba es la nueva imagen de la firma de moda nupcial 'La Sposa', gracias a la cual ha tenido el privilegio de vestirse de novia con uno de sus espectaculares diseños.

Vestida de blanco, la pregunta evidente sobre si piensa algún día pasar por el altar no podía faltar, y la actriz también ha sido sincera: "Sí, aunque antes no pensaba en ello. Ahora sí, porque últimamente se están casando mis amigas... Las bodas son tan bonitas y me emocionan tanto que cada vez lo veo más cerca."