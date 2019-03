Hiba Abouk celebra su 28 cumpleaños junto a Rubén Cortada y Álex González

La guapísima actriz ha celebrado su 28 cumpleaños en muy buena compañía.

Rubén Cortada y Álex González besan en la mejilla a Hiba Abouk en una instantánea de lo más sexy, que seguramente a más de una le gustaría protagonizar. Y es que a pesar de que actualmente la actriz no tiene pareja, con estos compañeros de profesión tan 'hot' y encantadores, ¡alegría a la vista no le debe de faltar! Rubén y Álex le han deseado así un feliz cumpleaños, e Hiba no dudó en compartir con sus más de 200 mil seguidores de Twitter esta divertida imagen mientras titulaba: "Hoy he soplado las velas trabajando con los mejores compañeros del mundo @alexgonzalezact y @RubenCortadaS ❤️".

La actriz está inmersa en el rodaje de la serie que protagoniza, pero el trabajo no le impidió que también pudiera disfrutar de una velada de lo más especial junto a sus mejores amigas. Hiba escribió un bonito tuit para agradecer al final del día a todos sus seguidores por sus cariñosas felicitaciones: "Muchísimas gracias a todos los q me habéis felicitado hoy!! Me llenáis de alegría día a día, GRACIAS!! ❤️ Buenas noches a todos!! ❤️".