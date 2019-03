Hiba Abouk: “La relación con mis padres es nula”

Hiba Abouk nunca ha sido muy dada a hablar sobre su vida privada y, mucho menos, de su vida familiar. Pero ahora la actriz ha decidido mostrarse más cercana para la revista Marie Claire y ha dejado claro cuál es su relación con sus padres así como con sus ex.

Con respecto a sus padres, Hiba ha confesado que su relación es nula: “A ver, mi familia no es fácil. Somos cuatro hermanos, dos chicos, mi hermana y ya, y fue la guerra”, confiesa. De ascendencia libia por parte de padre y tunecina por parte de madre, añade que sus progenitores han querido retomar la relación con ella tras su éxito profesional: “Ahora es muy fácil dar la palmadita, hay mucho hecho, pero lo peor me lo he comido yo sola”, asegura.

Tampoco se ha cortado un pelo al hablar de sus ex como, por ejemplo, el cantaor flamenco Nani Cortés con el que este verano fue pillada de lo más pasional: “Si ahora no voy a la playa con quién me dé la gana, ¿cuándo lo voy a hacer? Creo que entra dentro de la normalidad: te vas con un grupo de amigos, conoces a alguien y te das cuatro besos en el mar. No pasa nada”, declara.

Pero si por algo saltó a los medios del corazón Hiba fue por su relación con Hugo Silva: “Estaba enamorada de él, era mi pareja y cuando comenzó el rodaje de ‘El corazón del océano’ estábamos a 12.000 kilómetros rodando. No sé si hubiera ocurrid en Madrid, porque allí salimos y entramos tres meses sin prensa ni ruido de ningún tipo”.