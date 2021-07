El hermano de Alejandro Speitzer revela cómo es la actual relación del actor con Ester Expósito

Desde hace algunas semanas se da por sentado quela historia de amor entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer podría haber llegado a su fin después de casi dos años de relación. Tal y como puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz esta misma semana regresaba del Festival de Cannes y guardaba absoluto silencio cuando le preguntaban sobre el que hasta hace poco era su pareja.

Así hasta el momento ninguno de los actores ha querido aclarar si siguen siendo novios o no, ahora fue el hermano del protagonista de 'Alguien tiene que morir', Carlos Speitzer, quien se refirió a las versiones que surgieron sobre las supuestas razones que habrían provocado la ruptura entre el mexicano y la española, tal y como recoge la revista Hola.

Ester Expósito y Alex Speitzer | Gtres

Ha sido Carlos quien ha atendido a varios periodistas en plena calle para asegurar que: "A mí me da risa todo esto". "Me pareció increíble que Ester saliera de inmediato a desmentir con base en lo que ha vivido con él todo este tiempo. Tienen una relación muy bonita y creo que eso es lo que nos tendría de importar", explicó.

Aunque no quiso aclarar si Ester y Alejandro mantienen una relación aunque sea de amistad, Carlos se limitó a señalar que su hermano y la actriz conservan el cariño mutuo. "Eso pregúnteselo a ellos, yo les puedo decir que tienen una relación muy bonita, si de pronto él vino a México y esta distancia propia del trabajo les pareció un truene pues no sé, luego le digo que me acompañe, lo saco en la moto y le preguntan", expresó con tono bromista.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer | Gtres

Recientemente, Alejandro fue pillado durante su llegada a México en un vuelo procedente de España, el actor no quiso responder sobre la información de su ruptura amorosa, a lo que únicamente dijo: "No te puedo contar nada, perdón, lo siento".

Ester Expósito y Alejandro Speitzer en Barajas | GTRES

Seguro que te interesa...

Alejandro Speitzer publica un mensaje tras lo que ha dicho Ester Expósito sobre él