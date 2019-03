La hermana pequeña de Fernando Verdasco, Ana, cumple 18 años acompañando al tenista en el torneo ATP 250 Winston Salem Open

Se dio a conocer en la boda de su hermana Sara

Poco conocíamos de Ana Verdasco, la hermana pequeña de Fernando Verdasco. La joven acaba de cumplir 18 años y ha hecho las maletas junto a su familia y Ana Boyer para acompañar a su hermano en el torneo ATP 250 Winston Salem Open en Carolina del Norte. Aunque no era muy habitual en las páginas del papel cuché ahora que es mayor de edad promete dar de qué hablar. La joven no duda en compartir bonitas fotos en sus redes sociales donde sus ojos verdes y melena rubia son sus grandes aliados para convertirse en una 'it girl'.