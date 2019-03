La hermana de Georgina Rodríguez habla de la relación de la novia de Cristiano Ronaldo con su familia

Georgina Rodríguez publica muchas fotos junto a la familia de su novio, Cristiano Ronaldo, pero lo cierto es que con su familia parece no mantener la misma relación. Es más, hace algunas semanas un medio portugués afirmaba que la modelo se había visto abandonada por los suyos, por lo que se había refugiado en el cariño de su familia política.

¡Pero no es cierto! La revista Look se ha puesto en contacto con la hermana de Georgina, Ivana, quién ha querido aclarar una situación que le está haciendo mucho daño a su familia: “No suelo hablar sobre mi vida privada y espero que esto no sirva de precedente ya que no voy a salir a desmentir siempre algo que se diga que no se acierto”, y continúa: “Pero las acusaciones que se han publicado no son ciertas y además hacen daño a nuestra familia. Por ello no puedo más que desmentir semejante cosa en defensa de nuestra relación”.

Ivana ha querido señalar que: “Tenemos una relación magnífica, muy estrecha, de amor infinito con nuestros padres y entre nosotras”. Y a los comentarios de que la gente se sorprenda de que Georgina no pose con su familia, su hermana ha respondido que no quieren exponer su vida.

La cuñada de Cristiano ha llegado a decir que incluso la familia se llegó a plantear denunciar a la publicación portuguesa por el daño que les ha causado, pero que al final no lo han hecho.