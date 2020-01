Helen Lindes ha compartido una bonita reflexión dirigida a su madre, Nora, quien viaja desde Canarias a Madrid siempre que puede para estar junto a su hija y sus nietos.

De ahí que la modelo haya querido hacer una bonita reflexión en la que asegura que ahora que es madre es cuando entiende a su madre y lo mucho que comienza a parecerse a ella.

"Sólo cuando eres madre llegas a entender muchas cosas de tu propia personalidad. Muchos gestos, palabras y pensamientos empiezan a parecerse muchísimos a los de mi propia madre", y añade: "Y a pesar de que la tengo lejos y no pueda compartir con ella cada paso del camino sé que todo lo que ella me enseñó y me sigue enseñando se quedará siempre dentro de mí y se lo pasaré a mis hijos".

Así Helen quiso dejar patente lo mucho que su madre significa para ella, por lo que acompañó su mensaje de una bonita foto de las tres generaciones, en las que podemos ver a Helen junto a su madre y su hija.

Seguro que te interesa...

Así ha sido el eserado reencuentro entre Helen Lindes y Rudy Fernández