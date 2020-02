Helen Lindes ha tenido que guardar reposo en casa durante las dos últimas semanas. Hace unos días su marido, Rudy Fernández, festejaba por todo lo alto la Copa del Rey de baloncesto con su equipo, el Real Madrid, y era su hijo Alan el que le acompañaba en la celebración en la pista.

La ex Miss España les veía desde casa a través de la televisión y se mostraba muy orgullosa de ellos, pero lo cierto es que muchos de sus seguidores se preguntaban el motivo por el que Helen no había acudido al partido, ya que un enfrentamiento de esta envergadura la modelo canaria nunca se lo pierde.

Ahora ha sido la propia modelo la que ha revelado a través de sus redes sociales que ha tenido que ser operada de una antigua lesión de la rodilla izquierda, de ahí que haya reaparecido con muletas en una imagen en Instagram junto a la que ha escrito: "No ha sido fácil llegar hasta aquí".

Hace ya tiempo que fue operada de lo mismo, pero el problema no quedó totalmente solucionado: "Tengo un nuevo ligamento cruzado y me han saturado el menisco", y añadía: "Afortunadamente lo peor ya ha pasado y me estoy recuperando muy bien!! Ya con ganas de empezar a trabajar otra vez muy pronto".

