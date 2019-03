Helen Lindes despide a Rudy Fernández en las redes sociales

Rudy Fernández ha publicado una instantánea en su cuenta personal de Instagram en la que añade el siguiente mensaje: "Ya estamos en el avión para el gran sueño olímpico!!!". El jugador de baloncesto ha puesto rumbo a Río de Janeiro, donde comenzarán el 5 de agosto los esperados Juegos Olímpicos.

Helen Lindes, su mujer, ha compartido una bonita fotografía en la que se les puede ver muy felices. Seguramente esa felicidad se debe a que están pasando por una bonita etapa, esperando ansiosos la llegada de su primer hijo. Helen ha lucido en Instagram su pequeña tripita de embarazada en una foto en la que Rudy sale besándola y a la que la modelo ha titulado: "Te echaremos mucho de menos Rudy... Toda la suerte del mundo en tus cuartas Olimpiadas!! Te estaremos animando con todas nuestras fuerzas".

La catalana, embarazada de 19 semanas, se ha visto obligada a separarse de su pareja en estos momentos de su vida. Ya manifestó en su día que no viajaría a los JJOO de Río de Janeiro para evitar un posible contagio del virus Zika. "Ni me lo planteo en mi estado", dijo.

"Los dos y tres primeros meses he tenido un poco de molestias, muy ligeras, no como otras mujeres que lo pasan muy mal, yo he tenido esa suerte. Ahora estoy llena de energía, estoy trabajando, me encuentro fenomenal, a veces incluso se me olvida que estoy embarazada", dijo recientemente Helen acerca de su embarazo. Y es que no hay ninguna duda de que le ha sentado fenomenal… No hay más que ver lo espléndida que se muestra en sus redes sociales.

Aunque separados físicamente, tanto el deportista como la modelo estarán mandándose fuerzas y mucho amor desde la distancia, en una época en la que se ha cumplido su primer aniversario de boda y en la que ampliarán en los próximos meses la familia.